maandag 26 februari 2024 om 05:00

Deelnemers Parijs-Nice 2024

De eerste WorldTour-koers op Franse bodem is Parijs-Nice. Een rittenkoers van acht etappes lang met opnieuw weer een aantrekkelijk parcours. Met onder meer een ploegentijdrit en twee aankomsten bergop, een ideale ronde voor de beste klassementsrenners om zich voor te bereiden op de Giro d’Italia of Tour de France. Een jaar geleden wist Tadej Pogacar met redelijk speels gemak onder meer David Gaudu en Jonas Vingegaard opzij te zetten voor de eindzege in de Koers na de Zon. Dit zijn de deelnemers van Parijs-Nice 2024.

Dit is een startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL-QUICK-STEP

LIDL-TREK

MOVISTAR TEAM

UAE TEAM EMIRATES

COFIDIS

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

EF EDUCATION-EASYPOST

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

TEAM JAYCO ALULA

LOTTO DSTNY

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

BORA-HANSGROHE

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

GROUPAMA-FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ-WANTY

TUDOR PRO CYCLING TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

ALPECIN-DECEUNINCK

ISRAEL-PREMIER TECH

