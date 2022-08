EK wielrennen 2022: deelnemers wegwedstrijd mannen

Overzicht

In navolging van Glasgow 2018 vinden tussen 11 en 21 augustus in München verschillende kampioenschappen plaats. In de Duitse stad strijden sporters in het atletiek, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon om Europese titels. De wegwedstrijd voor de heren wielrenners vindt plaats op zondag 14 augustus. Dit zijn de deelnemers aan het EK op de weg 2022.

Dit is een voorlopige startlijst; WielerFlits blijft deze van updates voorzien.

Startlijst

Frankrijk

Nederland

Denemarken

Zwitserland

België

Ierland

Dit is een voorlopige startlijst; WielerFlits blijft deze van updates voorzien.