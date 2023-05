Deelnemers Critérium du Dauphiné 2023

Overzicht

Voor veel van de renners die naar de Tour de France gaan is het Critérium du Dauphiné de voorbereidingskoers. De Franse rittenkoers duurt acht dagen, waarin de topklassementsrenners de eerste speldenprikken aan elkaar uitdelen en we alvast kunnen zien we er goed is in de aanloop naar de Tour. Zo ook vorig jaar met een ijzersterkste Primož Roglič en Jonas Vingegaard, waar de eerstgenoemde de koers won. Dit zijn de deelnemers van de Critérium du Dauphiné 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

MOVISTAR TEAM

BORA - HANSGROHE

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

GROUPAMA - FDJ

LOTTO DSTNY

JUMBO-VISMA

COFIDIS

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM DSM

INEOS GRENADIERS

EF EDUCATION - EASYPOST

AG2R CITROEN TEAM

UNO-X PRO CYCLING TEAM

