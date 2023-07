Deelnemers Clásica San Sebastián 2023

Zes dagen na het beëindigen van de Tour de France staat in het Baskenland de eendagsklassieker Clásica San Sebastián op de het menu. Vorig jaar reed Evenepoel van iedereen en alles weg en begon vervolgens aan in solo van ruim 45 kilometer die hij afrondde met zijn tweede overwinning in de klassieker San Sebastián. Zal hij dit jaar voor de derde keer op rij zegevieren? Dit zijn de deelnemers van de Clásica San Sebastián 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL QUICK-STEP

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

TEAM ARKEA - SAMSIC

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

TEAM DSM

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA - FDJ

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

INEOS GRENADIERS

MOVISTAR TEAM

TEAM JAYCO ALULA

BAHRAIN VICTORIOUS

LIDL-TREK

JUMBO-VISMA

UAE TEAM EMIRATES

BURGOS-BH

CAJA RURAL-SEGUROSRGA

EQUIPO KERN PHARMA

EUSKALTEL-EUSKADI

TOTALENERGIES

LOTTO DSTNY

ISRAEL - PREMIER TECH

