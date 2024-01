donderdag 25 januari 2024 om 00:00

Deelnemers Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024

Overzicht Op 28 januari staat de Cadel Evans Great Ocean Road Race op het programma. Een Australische eendaagse WorldTour koers waar puncheurs met een goede sprint in de benen de grootste kans maken om zege te vieren. Vorig jaar kregen we een verrassende winnaar met Marius Mayrhofer die in een sprint Matthews, Strong en Ewan erop legde. Krijgen we dit jaar ook weer een verrassende winnaar? Dit zijn de deelnemers van de Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ISRAEL-PREMIER TECH

LIDL-TREK

TEAM JAYCO ALULA

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

INEOS GRENADIERS

COFIDIS

INTERMARCHÉ-WANTY

EF EDUCATION-EASYPOST

GROUPAMA-FDJ

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

TEAM BRIDGELANE

