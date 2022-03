Deelname Sonny Colbrelli aan Milaan-San Remo onzeker

Het is maar de vraag of Sonny Colbrelli aankomende zaterdag zal deelnemen aan Milaan-San Remo, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Europese kampioen van Bahrain Victorious moest vorige week vanwege bronchitis opgeven in Parijs-Nice.

Voor Colbrelli was Parijs-Nice zijn derde koers van het seizoen. In de eerste etappe van de Koers naar de Zon moest de Italiaan al snel lossen en kwam hij op meer dan zes minuten achterstand over de streep. In het belang van zijn gezondheid en ter voorbereiding op de komende wedstrijden, waaronder Milaan-San Remo, gaf Colbrelli er al snel de brui aan.

Volgens de Italiaanse sportkrant zal de renner dinsdag de knoop doorhakken en beslissen over deelname aan Milaan-San Remo. De 31-jarige Colbrelli eindigde vorig jaar nog als achtste in ‘La Primavera’ en was in het verleden ook al een keer zesde en twee keer negende in de Italiaanse lenteklassieker.

Colbrelli, normaal gesproken de kopman van Bahrain Victorious in Milaan-San Remo, begon zijn seizoen nog met een veelbelovende tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later stond de sterke sprinter ook aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar kwam hij in Kuurne niet verder dan een 75ste plaats.