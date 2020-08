Deceuninck-Quick-Step ziet nu ook Mattia Cattaneo uitvallen woensdag 19 augustus 2020 om 09:43

Na Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Remco Evenepoel zag Deceuninck-Quick-Step gisteren ook Mattia Cattaneo uitvallen. De 29-jarige Italiaan kwam ten van in de Giro dell’Emilia en staat voor en rustperiode van zes tot acht weken.

Cattaneo was in de aanval in de laatste 35 kilometer van de Giro dell’ Emilia en kwam toen in een afdaling ten val. De Italiaan gaf op en werd naar het ziekenhuis van Bologna afgevoerd. Daar werd een – stabiele – breuk aan de zogenaamde D12-wervel vastgesteld. De blessure vereist geen operatie, maar Cattaneo staat wel voor een rustperiode van zes tot acht weken.

“Ik ken de afdaling, want ik heb deze koers vaker gedaan”, reageerde de renner van Deceuninck-Quick-Step. “Helaas raakte ik met mijn voorwiel een kleine steen in het midden van de weg. Ik probeerde me nog recht te houden, maar dat lukte niet. Ik viel hard tegen de vangrail. Dit is een grote tegenslag, want ik voelde dat de conditie op punt stond en ik kon met vertrouwen de komende koersen aanvatten.”