Deceuninck-Quick-Step wint ploegentijdrit in Settimana Coppi e Bartali dinsdag 1 september 2020 om 17:16

Deceuninck-Quick-Step heeft uitstekende zaken gedaan in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De Belgische formatie won vandaag namelijk de ploegentijdrit in de Italiaanse rittenkoers. De ploeg bleek aan de finish acht seconden sneller dan INEOS Grenadiers, BORA-hansgrohe moest elf seconden toegeven.

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali wordt normaal in het voorjaar betwist, maar de organisatie moest vanwege de coronacrisis op zoek naar een nieuwe plek op de wielerkalender. Renners als Diego Ulissi, João Almeida, Iván Sosa, Fabio Felline en de jonge Kevin Inkelaar moesten vandaag twee keer een rugnummer opspelden.

In de ochtend stond er een rit-in-lijn (gewonnen door de piepjonge Olav Kooij) op het programma, vanmiddag werden de eerste verschillen in het klassement opgemaakt na een ploegentijdrit van 13,3 kilometer. De tijdrit ging van start in de toeristische badplaats Gatteo a Mare aan de Adriatische kust.

Daarvandaan reden de teams over lange rechte wegen het binnenland in naar Gatteo, waar de streep lag. De snelste tijd werd uiteindelijk neergezet door de mannen van Deceuninck-Quick-Step. De Belgische formatie klokte aan de streep 14:32 en was daarmee acht seconden sneller dan INEOS Grenadiers.

De selectie van Deceuninck-Quick-Step bestaat uit Mikkel Frølich Honoré, Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Almeida, Andrea Bagioli en James Knox.