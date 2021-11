Deceuninck-Quick-Step versterkt zich met Giro-ritwinnaar Mauro Schmid

Mauro Schmid zal in 2022 en 2023 uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step. De 21-jarige Zwitser, afgelopen seizoen winnaar van een etappe in de Giro d’Italia, komt over van het noodlijdende Qhubeka NextHash.

De beloftevolle Schmid maakte dit jaar indruk met een verrassende ritzege in de Giro d’Italia. De Zwitser maakte in de elfde etappe van Perugia naar Montalcino, deels over onverharde wegen, deel uit van een vroege vlucht en rekende in de finale vakkundig af met zijn generatiegenoot Alessandro Covi. Schmid nam dit jaar ook deel aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Vlaanderen en was in de wegwedstrijd voor beloften een van de smaakmakers.

Nu Qhubeka NextHash in financieel zwaar weer verkeert, kiest Schmid duidelijk eieren voor zijn geld. Deceuninck-Quick-Step was er als de kippen bij om de Zwitser een tweejarig contract voor te schotelen. Patrick Lefevere is zeer enthousiast over zijn nieuwste aanwinst. “Mauro is nog altijd heel erg jong, maar heeft nu al een Giro-etappe op zijn naam staan. Met zijn zege in uitgerekend Montalcino heeft hij laten zien wat hij allemaal kan.”

“Er is ook nog voldoende progressiemarge, aangezien hij niet zo lang geleden nog verschillende wielerdisciplines combineerde. Hij zal zich de komende jaren focussen op het wegwielrennen en we zijn meer dan blij dat we hem kunnen helpen in zijn ontwikkeling.”

Volgende stap

Voor Schmid komt een wielerdroom uit, nu hij heeft getekend bij Deceuninck-Quick-Step. “Het is een droom die uitkomt. Ik keek vroeger als kleine jongen altijd naar de klassiekers en zag de ploeg steevast uitblinken. Er heerst binnen Deceuninck-Quick-Step een echte winnaarsmentaliteit, er is geen middenweg. Bovendien krijgen veel renners een kans om te winnen. Ik hoop met deze ploeg een nieuwe stap te zetten, ik wil nog meer regelmaat aan de dag leggen.”