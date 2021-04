Deceuninck-Quick-Step rekent in Scheldeprijs op Bennett en Cavendish

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn selectie voor de Scheldeprijs op papier. De Belgische formatie rekent woensdag in ‘het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters’ op Sam Bennett en drievoudig winnaar Mark Cavendish.

Met Bennett en Cavendish beschikt de ploeg over twee potentiële afmakers, al wist de Brit dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen. De 35-jarige Cavendish, in 2007, 2008 en 2011 winnaar van de Scheldeprijs, was dit seizoen al wel tweede in de GP Jean-Pierre Monseré. Ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali was hij een keer runner-up in een etappe.

Bennett wist dit seizoen al wel de nodige koersen te winnen. De 30-jarige Ier begon met twee ritzeges in de UAE Tour, gevolgd door twee ritoverwinningen in Parijs-Nice. Ook in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne was het raak voor Bennett, die woensdag kan rekenen op vertrouwde sprintaantrekkers als Shane Archbold en met name Michael Mørkøv.

Ploegleider Wilfred Peeters verwacht een zware editie van de Scheldeprijs. “Er lijkt woensdag slecht weer aan te komen en dus verwachten we een zware koers. We kunnen waarschijnlijk waaiers verwachten voor het opdraaien van de lokale ronde. We zullen de hele dag attent moeten koersen. We hebben met Sam en Mark twee sterke renners om uit te spelen in de finale.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Scheldeprijs (7 april)

Shane Archbold

Sam Bennett

Mark Cavendish

Iljo Keisse

Bert Van Lerberghe

Michael Mørkøv

Florian Sénéchal