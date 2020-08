Deceuninck-Quick-Step presenteert ploeg rond Evenepoel in Lombardije donderdag 13 augustus 2020 om 12:26

Deceuninck-Quick-Step heeft de selectie voor de Ronde van Lombardije uit de doeken gedaan. Het team rekent op kopman Remco Evenepoel, die een sterke klimploeg met zich meekrijgt. Onder meer João Almeida, die zich van voren liet zien in de Tour de l’Ain, ondersteunt hem.

Het wordt voor Evenepoel zijn debuut in de monumentale klassieker in Italië. Aan vorm geen gebrek bij het toptalent, met overwinningen in de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen achter zijn naam na de coronapauze. Evenepoel hoopt dan ook te scoren in Lombardije.

Naast Evenepoel en Almeida staan ook Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, Mikkel Honoré en Pieter Serry aan het vertrek in de Il Lombardia. Laastgenoemde eindigde in 2013 als zevende in de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ die dit jaar in de zomer verreden wordt door de coronacrisis.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Lombardije (15 september)

João Almeida

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Mikkel Honoré

Pieter Serry