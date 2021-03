Deceuninck-Quick-Step met Sam Bennett in Gent-Wevelgem

Deceuninck-Quick-Step treedt zondag met een sterke selectie aan in Gent-Wevelgem. Voor elk scenario heeft het team van Patrick Lefevere een troef in handen.

Sam Bennett is de meest in het oog springende naam. De Ier zal ongetwijfeld hopen op een sprint in Wevelgem. Davide Ballerini zal daar stiekem ook op hopen.

Mochten de sprinters afhaken, dan kan Deceuninck-Quick-Step ook de kaarten Zdenek Stybar en Yves Lampaert spelen. Beide renners reden een goede E3 Saxo Bank Classic.

Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Michael Mørkøv maken de ploeg compleet.

Deceuninck-Quick-Step voor Gent-Wevelgem

Davide Ballerini

Sam Bennett

Yves Lampaert

Bert Van Lerberghe

Michael Mørkøv

Stijn Steels

Zdenek Stybar