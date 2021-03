Deceuninck-Quick-Step met Cavendish in Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic

Deceuninck-Quick-Step staat deze week met ambitie aan de start in Nokere Koerse op woensdag en de Bredene Koksijde Classic, vrijdag. Mark Cavendish gaat weer proberen zijn eerste zege van het seizoen binnen te halen.

Cavendish wist vorige week zondag, in de GP Monseré, voor het eerst in lange tijd weer eens een podiumplaats te behalen. Achter Tim Merlier werd hij tweede in de eindsprint. Deze week komt de Britse spurter opnieuw in actie in Nokere Koersen en de Bredene Koksijde Classic, waar hij voor het eerst in zijn loopbaan aan de start verschijnt.

“We starten in beide koersen met renners die koers kunnen controleren en renners die kunnen gaan voor een goed resultaat”, licht ploegleider Rik Van Slycke zijn selecties toe. “De wegen zijn smal en er gaat wat wind staan, dus moeten we voortdurend alert zijn. Met de kasseistroken en de heuvels erbij heb je mooie ingrediënten voor een mooie klassieker.”

Deceuninck-Quick-Step voor Nokere Koerse 2021

Shane Archbold

Mark Cavendish

Josef Černý

Ian Garrison

Iljo Keisse

Stijn Steels

Jannik Steimle

Deceuninck-Quick-Step voor Bredene Koksijde Classic 2021

Shane Archbold

Mark Cavendish

Ian Garrison

Iljo Keisse

Florian Sénéchal

Stijn Steels

Jannik Steimle