Deceuninck-Quick-Step met Ballerini en Bagioli in Trofeo Laigueglia

Deceuninck-Quick-Step is woensdag een van de tien WorldTeams aan het vertrek van de Trofeo Laigueglia. De Belgische formatie heeft met Davide Ballerini en Andrea Bagioli de winnaars van zowel Omloop Het Nieuwsblad als de Drôme Classic aan het vertrek.

Ballerini schoot dit seizoen uit de startblokken door gelijk de eerste twee etappes in de Tour de La Provence achter zijn naam te zetten. Zaterdag kwam daar een klinkende overwinning bij toen hij in Omloop Het Nieuwsblad naar de zege sprintte. In de Trofeo Laigueglia zet hij zijn seizoen voort en strijdt hij aan de zijde van Andrea Bagioli, die zondag beslag legde op de Drôme Classic. De ploeg wordt compleet gemaakt door Dries Devenyns, Ian Garrison, die voor het eerst dit seizoen in actie komt, James Knox, Pieter Serry en Mauri Vansevenant, achtste in de Provence.

“We beginnen aan de maand maart met een erg goed moraal, na een sterk weekend van de ploeg in België en Frankrijk”, liet Davide Bramati via de ploeg weten in aanloop naar de eendagskoers rond Laigueglia. “Het wordt ons eerste optreden in Italië dit seizoen en we hopen meteen een mooi resultaat te kunnen neerzetten. We weten echter dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt, vooral door de verraderlijke ronde. Maar alle renners zijn gemotiveerd en vol van vertrouwen. We kijken uit naar woensdag.”

Deceuninck-Quick-Step voor de Trofeo Laigueglia 2021

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Dries Devenyns

Ian Garrison

James Knox

Pieter Serry

Mauri Vansevenant