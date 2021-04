Deceuninck-Quick-Step met Alaphilippe en Vansevenant in de Waalse Pijl

Tweevoudig winnaar Julian Alaphilippe voert de selectie van Deceuninck-Quick-Step aan in de Waalse Pijl. De Fransman kan de zesde renner in de historie worden die in de Ardense klassieker als wereldkampioen zegeviert. Ook Mauri Vansevenant maakt deel uit van de ploeg.

Voor Alaphilippe wordt dit zijn vijfde deelname aan de Waalse Pijl. In 2015 en 2016 moest hij nog zijn meerdere in Alejandro Valverde erkennen, maar in 2018 en 2019 stond hij zelf op het hoogste schavotje. Na een trainingsstage keerde de Franse puncheur zondag met een zesde plaats in de Amstel Gold Race terug in het peloton.

Vansevenant gaat op voor zijn tweede Waalse Pijl. Vorig jaar maakte de jonge Belg vorig jaar veel indruk bij zijn eerste optreden in de Ardense klassieker. Hij reed de hele dag vooruit in de vroege ontsnapping en werd uiteindelijk pas vier kilometer voor de streep ingerekend. Zondag toonde hij nog zijn veerkracht in de Amstel Gold Race.

Degelijke ploeg

“We hebben een degelijke ploeg voor de Waalse Pijl”, liet ploegleider Klaas Lodewyck weten. “De ploeg liet in het verleden al zien hier erg goed te kunnen rijden. Met Julian, die al eens won en er tijdens al zijn deelnames stond. Maar ook met Mauri, die vorig jaar een indrukwekkend debuut maakte.”

Volgens Lodewyck staat er een sterk deelnemersveld aan het vertrek. “Met veel renners die een goede uitslag willen neerzetten. Net als in het verleden wordt waarschijnlijk alles beslist op de laatste klim van de Muur van Hoei. Omdat op de lokale ronde wellicht al wordt aangevallen, moeten we geconcentreerd zijn en alert zijn op zulke moves.”

Deceuninck-Quick-Step voor de Waalse Pijl 2021

Julian Alaphilippe

Mattia Cattaneo

Josef Černy

Dries Devenyns

Mikkel Frølich Honoré

James Knox

Mauri Vansevenant