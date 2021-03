Deceuninck-Quick-Step met Alaphilippe en Bennett in Milaan-San Remo

Deceuninck-Quick-Step kan zaterdag twee kaarten trekken in Milaan-San Remo. Julian Alaphilippe en Sam Bennett hopen op een ander koersverloop, maar gaan allebei voor de overwinning.

Davide Ballerini, Kasper Asgreen, Zdenek Stybar, Yves Lampaert en Tim Declercq maken de selectie van het Belgische WorldTour-team compleet. Met Ballerini heeft Bennett een luxeknecht: de Italiaan won dit seizoen al drie koersen.

“Ik houd van Milaan-San Remo”, vertelt Alaphilippe in een persbericht van zijn ploeg. “Het is een schitterende wedstrijd en ik ben blij om wederom aan de start te staan. Dat ik in de regenboogtrui start, maakt het allemaal nog net iets specialer.”

“Mijn seizoen was tot dusver goed en mijn conditie gaat met de wedstrijd vooruit. Het vertrouwen is ook daar. We hebben een sterk en gemotiveerd team en hopen er zaterdag te staan.”

Deceuninck-Quick-Step voor Milaan-San Remo

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Sam Bennett

Tim Declercq

Yves Lampaert

Zdenek Stybar