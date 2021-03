Deceuninck-Quick-Step heeft meerdere troeven in E3 Saxo Bank Classic

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn selectie gepresenteerd voor de E3 Saxo Bank Classic. De Belgische formatie kan aankomende vrijdag meerdere troeven uitspelen. Zo rekent de ploeg onder meer op titelverdediger Zdeněk Štybar en Davide Ballerini.

Štybar wist in 2019 de voorlopig laatste editie van de Vlaamse kasseiklassieker op zijn naam te schrijven, door in een sprint met vijf af te rekenen met Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Alberto Bettiol en Bob Jungels. De ervaren Tsjech wist dit voorjaar nog geen aansprekende resultaten te boeken, maar maakte afgelopen zaterdag wel een goede indruk in Milaan-San Remo.

Met Ballerini en Florian Sénéchal kan Deceuninck-Quick-Step ook gokken op een sprint met een omvangrijke groep. Ballerini liet in Omloop Het Nieuwsblad al zien dat hij het kan afmaken na een lastige maar ook ietwat gesloten koers. Sénéchal werd dit jaar al tweede in de Clásica de Almería, zevende in Omloop Het Nieuwsblad en derde in de Bredene Koksijde Classic.

Meerdere ijzers in het vuur

Mocht de 64ste editie van de E3 Saxo Bank Classic uitdraaien op een waar slagveld, dan is het meer uitkijken naar Štybar, de Deense hardrijder Kasper Asgreen (vorig jaar nog winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne) en Yves Lampaert. Kilometervreters Tim Declercq en Iljo Keisse vervolledigen de selectie.

“De E3 is nog altijd een van de zwaarste klassiekers op de kalender en een goed resultaat geeft een mentale boost richting de Ronde van Vlaanderen”, legt ploegleider Tom Steels uit. “Het parcours is gewijzigd en het zal nu nog zwaarder worden. Onze renners zijn hongerig en gemotiveerd voor aankomende vrijdag.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor E3 Saxo Bank Classic (26 maart)

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Tim Declercq

Iljo Keisse

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar