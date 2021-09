Deceuninck-Quick-Step en Mark Cavendish dichtbij nieuwe overeenkomst

Deceuninck-Quick-Step en sprinter Mark Cavendish hebben een akkoord bereikt over het loon en de bonussen voor een nieuwe verbintenis. Dat laat ploegmanager Patrick Lefevere weten in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Het enige punt van discussie is wat Mark kan doen na zijn carrière.”

Deceuninck-Quick-Step en Cavendish, eerder deze zomer winnaar van de groene trui in de Tour de France, zijn al langere tijd in onderhandeling over een nieuw contract. Lefevere ziet de Britse sprinter volgende week, als die in België is voor het WK in Vlaanderen. “Over loon en bonussen hebben we ondertussen een akkoord. Het enige punt van discussie is wat Mark kan doen na zijn carrière. Zelf wil hij graag betrokken blijven bij onze ploeg en voor mij is dat zeker bespreekbaar”, schrijft de ploegmanager in zijn column.

Deels is het een financieel verhaal, gaat Lefevere verder. “Wat Mark dit jaar graag wilde verdienen, zouden we zo over twee jaar kunnen spreiden. Maar sowieso wil hij niet alleen cashen in een ceremoniële functie. Mark wil iets doen dat betekenis heeft. Wat precies laat ik hem graag zelf voorstellen. In mijn ervaring willen alle renners tegenwoordig performance manager worden, maar het probleem is dat ze zichzelf vaak te veel als de referentie nemen. Wat voor jou werkte, werkt niet per se voor iemand anders.”

Lefevere ziet voor Cav ook wel een managementfunctie weggelegd. “Mark is iemand voor wie deuren opengaan. In die rol kan hij voor onze ploeg zeker van waarde zijn, al zeg ik er ook bij: mijn hoofdsponsors liggen vast tot 2027. De nevensponsors ook voor twee of drie jaar. Veel ruimte hebben we daar niet. Dit jaar hebben we het imago van Mark onvoldoende kunnen uitspelen. Hij reed aan een minimumcontract en vond dat geen part of the deal. Wat ik hem ook moeilijk kwalijk kan nemen. Ook daarover gaan we de lucht volgende week uitklaren.”