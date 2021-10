Deceuninck-Quick-Step blijft aan kop in UCI Team Ranking

De internationale wielerunie komt op dinsdag altijd met een wekelijkse update van de UCI Team Ranking. De volgorde van de acht hoogst genoteerde ploegen bleef ongewijzigd. Deceuninck-Quick-Step voert net als een week geleden het klassement aan, vóór INEOS Grenadiers en Team Jumbo-Visma.

Onder de top-8 zijn de afgelopen week wel de nodige verschuivingen geweest. Movistar en Israel Start-Up Nation schoven een plaats op en zijn nu negende en tiende, terwijl Trek-Segafredo twee plekken zakte en nu elfde staat. Intermarché-Wanty-Gobert heeft een goede week achter de rug en steeg twee plaatsen. Ook Groupama-FDJ, Arkéa-Samsic en Lotto Soudal mochten een treetje hoger stappen op de ladder.

Nog enkele weken en het wielerseizoen 2021 zit erop. Alle WorldTour-wedstrijden zijn inmiddels verreden en zaterdag staat met de Grand Prix du Morbihan de laatste koers uit de ProSeries op de agenda. De laatste .1-koersen op de kalender zijn de Giro del Veneto (13 oktober), de Boucles de l’Aulne, de Chrono des Nations, de Veneto Classic (allen 17 oktober) en de Ronde van Drenthe (24 oktober).

UCI Team Ranking (op 12 oktober 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 15.591,21 punten

2. INEOS Grenadiers – 14.888,66 punten

3. Jumbo-Visma – 12.914,67 punten

4. UAE Emirates – 12.091,66 punten

5. Bahrain Victorious – 10.429 punten

6. BORA-Hansgrohe – 8.222 punten

7. Alpecin-Fenix – 8.209 punten

8. AG2R Citroën – 6.938 punten

9. Movistar Team – 6.656 punten

10. Israel Start-Up Nation – 6.634,66 punten

11. Trek-Segafredo – 6.593,66 punten

12. Groupama-FDJ – 6520 punten

13. Astana-Premier Tech – 6.296 punten

14. Intermarché-Wanty-Gobert – 5.398 punten

15. EF Education-Nippo – 5.362,33 punten

16. Cofidis – 5.181 punten

17. Arkéa-Samsic – 4.972 punten

18. Lotto Soudal – 4.704 punten

19. Team BikeExchange – 4.686,33 punten

20. Qhubeka NextHash – 4.368,66 punten

21. Team DSM – 3.832 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat inmiddels op 8.209 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa-Samsic bedraagt momenteel 3.237 punten. TotalEnergies, Uno-X en B&B Hotels zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 12 oktober 2021)

7. Alpecin-Fenix – 8.209 punten

17. Arkéa-Samsic – 4.972 punten

22. TotalEnergies – 3.041 punten

23. Uno-X – 2.772,17 punten

24. B&B Hotels – 2.530 punten