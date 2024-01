maandag 15 januari 2024 om 17:43

Decathlon AG2R La Mondiale bevestigt komst Edvald Boasson Hagen

Het gerucht zong al rond, maar nu is het definitief: Edvald Boasson Hagen rijdt in 2024 voor Decathlon AG2R La Mondiale. Dat heeft de Franse ploeg inmiddels bevestigd. De 36-jarige Noor tekent voor één seizoen. Hiermee is de selectie (dertig renners) van de ploeg compleet.

Edvald Boasson Hagen maakte al in 2008 zijn profdebuut, maar leek na zestien seizoenen op weg naar de uitgang. Het contract van de Noor werd niet verlengd bij TotalEnergies, waardoor Boasson Hagen opzoek moest naar een nieuwe werkgever. Het werd voor hem geen gemakkelijke zoektocht. Aanvankelijk leek de allrounder twee opties te hebben.

INEOS Grenadiers en dsm-firmenich PostNL roken hun kans en startten de gesprekken met de drievoudig-ritwinnaar in de Tour de France. Uiteindelijk liepen de gesprekken met beide ploegen op niets uit, maar Boasson Hagen heeft met Decathlon AG2R La Mondiale dus alsnog een nieuwe werkgever gevonden voor 2024. De oud-renner van onder meer Team Sky en Dimension Data kan zich dus opmaken voor zijn zeventiende profseizoen.

Persoonlijke ambities

“Ik ben erg blij met deze kans. Decathlon AG2R La Mondiale maakt deel uit van de geschiedenis van het wielrennen en is een zeer solide ploeg”, laat de oud-winnaar van onder meer Gent-Wevelgem weten op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik kom de voorjaarskern versterken, met als doel om de ploeg zo goed mogelijk te dienen. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan de jongere renners, maar ook nog een laatste profzege boeken.”

Teammanager Vincent Lavenu is blij met zijn laatste aanwinst voor 2024. “Edvald heeft veel ervaring en ook veel successen geboekt. Ik volg hem al sinds zijn tijd bij de amateurs, toen was hij een klasse te sterk voor de concurrentie. Edvald zal de voorjaarskern binnen onze ploeg versterken. Zijn ervaring zal erg waardevol zijn. Hij is in staat om onze kopmannen op het juiste moment af te zetten, ook in de sprints.”