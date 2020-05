De WielerFlits Giro d’Italia Quiz #2 Dit weekend zou de Giro d’Italia 2020 aan zijn tweede weekend beginnen, met etappes 8 en 9 naar respectievelijk Brindisi en Vieste op het programma. Vorige week pakten we uit met deel 1 van onze Giro Quiz, nu dagen we jullie opnieuw uit. Om jouw kennis te testen, hebben wij weer tien vragen opgesteld. Wat weet jij over La Corsa Rosa? Test het in deze WielerFlits Quiz. Succes!

Tom Dumoulin schreef in 2017 geschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d’Italia te winnen, maar de renner van Jumbo-Visma was niet de eerste Nederlander die het Giro-podium haalde. Wie ging hem vooraf?

Learco Guerra, die in 1934 de Giro won, zal voor altijd worden herinnerd als de allereerste drager van de roze trui. Maar in welk jaar mocht de Italiaan pronken in ‘La Maglia Rosa’?

In 1976 besloot de organisatie van de Giro d’Italia een jongerenklassement in te voeren. Het is nog altijd wachten op de eerste Nederlandse winnaar van het regelmatigheidsklassement, maar België heeft wel al een eindwinnaar van de witte trui. Wie?

Het bergklassement bestaat al sinds 1933. Welke legendarische Spaanse klimmer won in de vorige eeuw maar liefst viermaal op rij de bergtrui?

In de Giro d’Italia strijden de renners om een algemeen-, berg- en jongerenklassement, maar sinds 1966 reikt de organisatie ook een puntentrui uit. Wat is de kleur van dit tricot momenteel?

We blijven bij de puntentrui. De laatste jaren wordt dit regelmatigheidsklassement namelijk gewonnen door een sprinter. Wie hoort niet in dit rijtje thuis?

Waar de Tour de France altijd in Parijs finisht, heeft de Ronde van Italië geen vast eindpunt. Als we een blik werpen op het recente verleden, in welke stad finishte de Giro-karavaan dan niet?

Een eerste vraag over hoge bergen in Italië. De organisatie gebruikt een specifieke term om het hoogste punt van de Giro d’Italia aan te geven, ook wel ‘het dak van de Giro’. De renner die als eerste het hoogste punt bereikt, krijgt als beloning een flinke geldpremie. Wat bedoelen we?

De organisatie gebruikt de term ‘Cima Coppi’ dus om het hoogste punt van de Giro d’Italia aan te geven. Welke beklimming is het vaakst uitgeroepen tot Cima Coppi?

Tot slot een vraag over de Giro-zege van Tom Dumoulin. De Nederlander reed in 2017 in dienst van Team Sunweb en kon als kopman uiteraard rekenen op een aantal knechten. Wie maakte eigenlijk geen deel uit van de winnende Giro-selectie?

Oei… Dat was een flinke uitglijder! Met deze score kom je niet heel ver…

Prima score! Je moest nog even achterom kijken, maar je kan tevreden zijn met deze score!

Uitstekend! Een meer dan goede score! Je bent heel dicht bij de prijs van de foutloze quiz!