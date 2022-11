“De stapjes van Remco Evenepoel zullen steeds kleiner worden”

Ride

Welke marge heeft Evenepoel nog? De grote vraag na het afgelopen superseizoen van Remco Evenepoel is hoe het 22-jarige supertalent zich nog verder kan ontwikkelen. In het winternummer van RIDE Magazine staat een tien pagina’s grote reportage, waarin de belangrijkste personen antwoord geven op deze vraag.

Zelf benadrukt de wereldkampioen dat hij pas vijf jaar wielrenner is en dat hij deze zeges al realiseert twee jaar na de zware val in de Ronde van Lombardije. Tekenend dat Evenepoel zelf overtuigd is dat hij nog fysieke stappen kan zetten. “Toch denk ik dat hij al heel ver staat in zijn ontwikkeling”, is zijn teammanager Patrick Lefevere voorzichtig. “Al denk ik niet dat een jongen van 22 jaar volgroeid is. Fysiek en mentaal kan hij nog wat sterker worden en dan heeft hij straks ook nog de ervaring waar hij op terug kan vallen. In principe, als hij gezond blijft, gaat hij nog beter worden.”

Ook zijn trainer Koen Pelgrim is geneigd te zeggen dat Evenepoel nog stappen kan zetten: “Normaal moet hij nog kunnen groeien, maar de stapjes worden steeds kleiner. Je ziet tegenwoordig dat jonge renners door betere training en voeding op jonge leeftijd al tussen hun 17e en 19e levensjaar behoorlijke stappen zetten. Daarna wordt de marge kleiner.”

Pelgrim benadrukt dat het wielrennen in deze ontwikkeling nog een behoorlijke achterstand had tegenover de meeste andere sporten. “Kijk bijvoorbeeld naar het zwemmen. Daar zijn de meeste toppers rond de twintig jaar en ben je met 25 jaar al oud. Vroeger werd je pas wielrenner rond je 22ste en kwam je rond je 27/28ste tot de beste resultaten. Dat kwam vooral door de achterstand die er was op het gebied van begeleiding en niet door de pure, fysieke groeimarge.”

Pelgrim: “Tegenwoordig zijn de wielrenners op veel jongere leeftijd veel serieuzer bezig met de sport. Daardoor ontwikkelen zij zich sneller dan de oudere garde. Daarom zetten deze talenten nu de grote stappen voor hun twintigste en zijn de groeimogelijkheden in de jaren daarna kleiner.”

