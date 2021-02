De Plus debuteert aan zijde van Bernal in Tour de La Provence

Egan Bernal is de kopman van INEOS Grenadiers in de aankomende Tour de La Provence. De Colombiaanse klimmer heeft in de Franse vierdaagse onder meer debutant Laurens De Plus aan zijn zijde.

Bernal begon zijn seizoen afgelopen week al in de Ster van Bessèges, waarin hij 64ste werd in het eindklassement. Wel zat hij lange tijd mee in de beslissende vlucht van de derde etappe, die uiteindelijk gewonnen werd door Tim Wellens. In die ontsnapping werkte Bernal hard voor Michal Kwiatkowski.

Vanaf donderdag is Kwiatkowski er niet bij. Wel nieuwkomer Laurens De Plus dus, die afgelopen winter overkwam van Jumbo-Visma. De Belg staat ook op de shortlist om komende zomer de Tour de France te rijden. Naast Bernal en De Plus doen ook Eddie Dunbar, Gianni Moscon, Carlos Rodriguez, Iván Ramiro Sosa en Ben Swift mee in de Franse ronde.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Tour de La Provence 2021 (11-14 februari)

Egan Bernal

Laurens De Plus

Eddie Dunbar

Gianni Moscon

Carlos Rodriguez

Iván Ramiro Sosa

Ben Swift