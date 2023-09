vrijdag 22 september 2023 om 12:00

De nieuwe RIDE Najaarseditie is vanaf nu verkrijgbaar

Ride Er valt niet aan te ontkomen. De temperaturen dalen en de avonden worden langer. Speciaal voor iedereen die deze herfst wil genieten van de mooiste wielerverhalen, hebben we een nieuwe editie van RIDE Magazine uitgebracht.

Zoals je van ons mag verwachten staat ook deze editie weer bomvol schitterende verhalen uit het hart van het peloton, de laatste trends op materiaalgebied en inspirerende verhalen over de mooiste gebieden om zelf te gaan fietsen. Voor € 9,95 haal je 172 pagina’s wielerplezier in huis.

Je hoeft niet ver te zoeken om de nieuwe RIDE te vinden. RIDE is te koop bij meer dan 2.500 verkooppunten in Nederland en België. Zo zijn we verkrijgbaar bij de betere boekhandels, waaronder de filialen van AKO, Bruna, Primera en de Read Shop. In de supermarkten kan je ons vinden bij de Albert Heijn XL-winkels. Daarnaast is deze editie weer verkrijgbaar bij de supermarkten van Jumbo. In België kan je RIDE vinden bij een aantal vestigingen van Albert Heijn, Hypermarkten Carrefour, Press Shop/Relay en in boekhandels van De Standaard.

Wat kan je verwachten van de nieuwe RIDE?

Een interview met Olav Kooij, een van de grootste sprint-talenten van het profpeloton; We spreken met gravelaar Niki Terpstra over wat het rijden over onverhard terrein voor hem als sporter betekent; Met Victor Campenaerts spreken we over zijn opmerkelijke kijk op de wielerwereld; Dankzij enkele originele vragen leren we de persoon achter de renner Laurens De Plus kennen; Yara Kastelijn legt uit waarom ze het komende cross-seizoen met een andere insteek zal aanvangen; Tessa Neefjes, een van de toppers uit het gravelcircuit geeft inzicht in haar materiaalkeuze; Fotograaf Irmo Keizer deelt met ons zijn mooiste wielerfoto’s ; Voor materiaalfreaks hebben we sneak-preview van de nieuwe Specialized , gingen we op bezoek bij brillenfabrikant Julbo , hebben we een portret van het Zwitserse Syncros en krijg je een exclusief kijkje achter de schermen bij het ontwikkelteam van Merida . Veel aandacht voor de mooiste fietsbestemmingen. Met acht pagina’s over Andermatt, Laax en Vaud in Zwitserland. We ontdekten prachtige gravelroutes in het Oostenrijkse Tannheimertal en beklommen de Grossglockner . Ook in het Gooi vonden we schitterende routes. Samen met bondscoach Moerenhout bezochten we ‘Het Dak van Drenthe’, scherprechter voor het komende EK. Nog veel meer artikelen met de mooiste wielerfoto’s & boeiende verhalen over de wielersport.



Bestel je de nieuwe RIDE liever online? Dat kan hier. Wil je RIDE extra voordelig ontvangen? Neem dan nu een abonnement en ontvang maar liefst 20% korting!

Heb je zelf een verkooppunt en wil je RIDE verkopen? Neem dan contact met ons op.