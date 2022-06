De Lie blijft maar winnen: “Een sprint bergop, dat ligt me goed”

Arnaud De Lie weet momenteel niet wat verliezen is. De nog altijd maar 20-jarige Belg van Lotto Soudal had dit seizoen al vijf zeges op zak en daar kwam vandaag een zesde bij. In de Ronde van Limburg bleek hij, niet voor het eerst dit jaar, veruit de snelste in de sprint. “Een spurt bergop, daar hou ik van en het ligt me bovendien ook goed”, vertelde De Lie na afloop aan Sporza.

De rappe mannen kregen in de Ronde van Limburg de kans om voor de zege te sprinten. De finish aan de Eeuwfestwal in Tongeren liep gevoelig omhoog en dit bleek spek naar de bek van De Lie. De jonge Waal zat ideaal geplaatst na de laatste bocht en wist de tegenstand overtuigend uit het wiel te sprinten. Na afloop was De Lie vanzelfsprekend erg blij met zijn zesde zege van 2022. “De ploeg heeft de hele dag hard gewerkt. Frederik Frison was erg sterk, net als mijn andere ploegmaats.”

De Lie kreeg in de finale niks mee van de valpartij van collega-sprinters Mark Cavendish en Gerben Thijssen op goed drie kilometer van de streep. “Ik zat in het wiel van Sam Bennett en het was niet het moment om achterom te kijken. Ik was echt supergefocust op de trein van BORA-hansgrohe. Die was echt super sterk. Ik kon echter als derde beginnen aan de laatste bocht en mijn inspanning vervolgens doortrekken tot de streep.”

De sprintrivalen van De Lie kwamen er niet aan te pas in de laatste honderden meters en dus boekte De Lie afgetekend zijn zesde zege van het seizoen en zijn derde overwinning in een week tijd. De sterke sprinter was eind mei ook al de snelste in de GP Marcel Kint en won afgelopen zaterdag tevens de Heistse Pijl. “Drie op drie… Het is echt ongelofelijk. Ik had vandaag nog betere benen dan in de Heistse Pijl. Dat is een goed teken met het oog op de komende koersen.”