De 34 Tourritten van Mark Cavendish

Mark Cavendish heeft het zegerecord van Eddy Merckx geëvenaard. De Britse sprinter behaalde vandaag in Carcasonne zijn 34ste ritzege in de Tour de France en staat daarmee op gelijke hoogte met Merckx. Hoe kwamen de zeges van de Manx Missile tot stand?

Cavendish reed zijn eerste Tour in 2007, toen nog in dienst van T-Mobile Team. De Brit won toen nog geen etappes en reed de ronde ook niet uit. Een jaar later keerde hij terug met twee ritzeges in de Giro op zak. Cav sloeg in zijn tweede Tour vier keer toe. Het was het begin van zijn dominantie in de Franse massasprints.

In 2009 was Cavendish zelfs zes keer succesvol voor zijn ploeg, die inmiddels Team HTC-Columbia heette. Met een haast perfecte lead-out wist hij vervolgens in 2010 en in 2011 steeds vijf ritzeges op zijn naam te zetten. In dat laatste jaar nam hij bovendien de groene trui van het puntenklassement mee naar huis.

Omdat zijn ploeg HTC-High Road eind 2011 werd opgeheven, verkaste Cavendish naar Team Sky. In de regenboogtrui was hij drie keer de snelste in de massasprint in de Tour van 2012.

Het record van Merckx

Het jaar daarop vertrok Cavendish naar Omega Pharma-Quick-Step, de ploeg van Patrick Lefèvre. Na een succesvolle Giro kreeg Cav het lastig in de Tour. Hij wist nog twee ritzeges te boeken, maar was niet meer zo dominant als andere jaren.

Na een vroege opgave door een val in de Tour van 2014 en slechts één etappezege in 2015, leek 2016 het jaar van zijn comeback te worden. Cavendish wist maar liefst vier ritten te winnen in dienst van Dimension Data. En toen kwam opeens het record van Merckx in zicht. Als de Manx Missile het jaar daarop weer vier keer de snelste was, evenaarde hij de vijfvoudig tourwinnaar qua ritzeges.

Val en wederopstanding

Maar vanaf 2017 ging het echter bergafwaarts met de Brit. Hij viel een aantal keer, liep een virus op en stond lange tijd aan de kant. In de Tour kon hij geen potten meer breken en ook in kleinere koersen waren andere sprinters beter. Na in 2020 nog een jaar bij Bahrain Mclaren te hebben gereden, leek het gedaan met de carrière van de eens zo succesvolle sprinter. De magische grens van 34 etappezeges zou hij nooit bereiken.

Maar Cavendish was er zelf nog niet klaar mee. De Brit wist Lefèvre ervan te overtuigen om hem nog één jaartje onder zijn hoede te nemen. En na een voorjaar waarin hij de smaak van de overwinning weer te pakken kreeg in Turkije, kwamen daar ook weer de etappezeges in de Tour. Nummer 31, 32 en 33. Zelf wilde de Brit niets horen over het record van Merckx.

En toen was daar toch nog de 34e. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step staat nu bovenaan het lijstje met meeste etappezeges in de geschiedenis van de Tour de France. En daar kunnen er zomaar nog een aantal bijkomen.

Een overzicht van alle ritzeges van Cavendish in de Tour de France:

1. Tour de France 2008 – Etappe 5 (Cholet-Châteauroux)

Nummers twee en drie: Oscar Freire en Erik Zabel

2. Tour de France 2008 – Etappe 8 (Figeac-Toulouse)

Nummers twee en drie: Gerald Ciolek en Jimmy Casper

3. Tour de France 2008 – Etappe 12 (Lavelanet-Narbonne)

Nummers twee en drie: Sébastien Chavanel en Gert Steegmans

4. Tour de France 2008 – Etappe 13 (Narbonne-Nîmes)

Nummers twee en drie: Robbie McEwen en Romain Feillu

5. Tour de France 2009 – Etappe 2 (Monaco-Brignoles)

Nummers twee en drie: Tyler Farrar en Romain Feillu

6. Tour de France 2009 – Etappe 3 (Marseille-La Grande-Motte)

Nummers twee en drie: Thor Hushovd en Cyril Lemoine

7. Tour de France 2009 – Etappe 10 (Limoges-Issoudun)

Nummers twee en drie: Thor Hushovd en Tyler Farrar

8. Tour de France 2009 – Etappe 11 (Vatan-Saint-Fargeau)

Nummers twee en drie: Tyler Farrar en Yauheni Hutarovich

9. Tour de France 2009 – Etappe 19 (Bourgoin-Jallieu-Aubenas)

Nummers twee en drie: Thor Hushovd en Gerald Ciolek

10. Tour de France 2009 – Etappe 21 (Montereau-Parijs)

Nummers twee en drie: Mark Renshaw en Tyler Farrar

11. Tour de France 2010 – Etappe 5 (Épernay-Montargis)

Nummers twee en drie: Gerald Ciolek en Edval Boasson Hagen

12. Tour de France 2010 – Etappe 6 (Montargis-Gueugnon)

Nummers twee en drie: Tyler Farrar en Alessandro Petacchi

13. Tour de France 2010 – Etappe 11 (Sisteron-Bourg-lès-Valence)

Nummers twee en drie: Alessandro Petacchi en Tyler Farrar

14. Tour de France 2010 – Etappe 18 (Salies-de-Béarn-Bordeaux)

Nummers twee en drie: Julian Dean en Alessandro Petacchi

15. Tour de France 2010 – Etappe 20 (Longjumeau-Parijs)

Nummers twee en drie: Alessandro Petacchi en Julian Dean

16. Tour de France 2011 – Etappe 5 (Carhaix-Cap Fréhel)

Nummers twee en drie: Philippe Gilbert en José Joaquín Rojas

17. Tour de France 2011 – Etappe 7 (Le Mans-Châteauroux)

Nummers twee en drie: Alessandro Petacchi en André Greipel

18. Tour de France 2011 – Etappe 11 (Blaye-les-mines-Lavaur)

Nummers twee en drie: André Greipel en Tyler Farrar

19. Tour de France 2011 – Etappe 15 (Limoux-Montpellier)

Nummers twee en drie: Tyler Farrar en Alessandro Petacchi

20. Tour de France 2011 – Etappe 21 (Créteil-Parijs)

Nummers twee en drie: Edvald Boasson Hagen en André Greipel

21. Tour de France 2012 – Etappe 2 (Vise-Tournai)

Nummers twee en drie: André Greipel en Matthew Goss

22. Tour de France 2012 – Etappe 18 (Blagnac-Brive-la-Gaillarde)

Nummers twee en drie: Matthew Goss en Peter Sagan

23. Tour de France 2012 – Etappe 20 (Rambouillet-Parijs)

Nummers twee en drie: Peter Sagan en Matthew Goss

24. Tour de France 2013 – Etappe 5 (Cagnes-sur-Mer-Marseille)

Nummers twee en drie: Peter Sagan en Edvald Boasson Hagen

25. Tour de France 2013 – Etappe 13 (Tours-Saint-Amand-Montrond)

Nummers twee en drie: Peter Sagan en Bauke Mollema

26. Tour de France 2015 – Etappe 7 (Livarot-Fougères)

Nummers twee en drie: André Greipel en Peter Sagan

27. Tour de France 2016 – Etappe 1 (Mont-Saint-Michel-Sainte-Marie-du-Mont)

Nummers twee en drie: Marcel Kittel en Peter Sagan

28. Tour de France 2016 – Etappe 3 (Granville-Angers)

Nummers twee en drie: André Greipel en Bryan Coquard

29. Tour de France 2016 – Etappe 6 (Arpajon-sur-Cère-Montauban)

Nummers twee en drie: Marcel Kittel en Daniel McLay

30. Tour de France 2016 – Etappe 14 (Montélimar-Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux

Nummers twee en drie: Alexander Kristoff en Peter Sagan

31. Tour de France 2021 – Etappe 4 (Redon-Fougères)

Nummers twee en drie: Nacer Bouhanni en Jasper Philipsen

32. Tour de France 2021 – Etappe 6 (Tours-Châteauroux)

Nummers twee en drie: Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni

33. Tour de France 2021 – Etappe 10 (Albertville-Valence)

Nummers twee en drie: Wout Van Aert en Jasper Philipsen

34. Tour de France 2021 – Etappe 13 (Nîmes-Carcassonne)

Nummers twee en drie: Michael Mørkøv en Jasper Philipsen