Davide Rebellin stelt wielerpensioen nog paar dagen uit

Davide Rebellin zal zijn lange wielercarrière nog met enkele dagen rekken. Oorspronkelijk zou de 51-jarige renner afscheid nemen in de Giro del Veneto die 12 oktober gereden wordt, maar onlangs heeft de ervaren renner ook de Veneto Classic aan zijn programma toegevoegd. Dat meldt La Gazzetta Dello Sport.

Rebellin zal zijn laatste wedstrijd daardoor op 16 oktober rijden. Beide wedstrijden zijn voor de in Vicenza geboren renner een thuiswedstrijd. “De Veneto Classic wordt op zondag verreden, dus dan hebben meer mensen de kans om te kijken bij mijn afscheid”, zegt hij.

De Italiaan reed de afgelopen twee jaar voor de Italiaanse continentale formatie Work Service Vitalcare Vega. In 1992 werd hij al prof bij GB-MG Maglificio. In zijn zijn dertigjarige carrière bouwde hij een imposant palmares op door onder meer het Ardense drieluik (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) te winnen in 2004. Aan die lange carrière komt op 16 oktober dus een einde.

De klassiekerspecialist was echter niet van onbesproken gedrag. Zo moest hij in 2009 zijn zilveren medaille behaald op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing inleveren en werd hij twee jaar geschorst na een positieve dopingtest.