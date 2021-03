Davide Rebellin moet Settimana Coppi e Bartali verlaten na valpartij

Zoek niet meer naar Davide Rebellin aan de start van de vierde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De 49-jarige Italiaan heeft last van de naweeën van een val tijdens de derde etappe rond Riccione en knijpt vroegtijdig in de remmen, zo meldt SpazioCiclismo.

Rebellin, die tegenwoordig uitkomt voor het bescheiden Work Service Marchiol Vega, zal in het ziekenhuis enkele foto’s laten maken om te kijken of hij geen breuken heeft overgehouden aan zijn valpartij in de Italiaanse rittenkoers. De zeer ervaren coureur wist gisteren nog wel de finish te bereiken, maar dit ging zeker niet van harte.

Rebellin besloot vanmorgen, na een niet al te goede nachtrust, om de wedstrijd vroegtijdig te verlaten. De gewezen klassiekerwinnaar stond na de etappe van donderdag 108ste in het algemeen klassement, op ruim dertig minuten van leider Jonas Vingegaard.

Rebellin begon zijn seizoen in de Trofeo Laigueglia en werd vervolgens knap 21ste in de sterk bezette GP Industria & Artigianato. Ook werd hij tiende in een etappe van de Istrian Spring Trophy, een Kroatische rittenkoers van 2.2-niveau. In Per sempre Alfredo, een gloednieuwe eendagskoers, kwam hij als vijftigste over de streep.