Davide Rebellin (51) neemt vandaag afscheid als wielrenner

Hij leek door te gaan tot het bittere eind, maar Davide Rebellin neemt vandaag – op 51-jarige leeftijd – dan toch afscheid als wielrenner. De Italiaan zal nog één keer een rugnummer opspelden voor de Veneto Classic, om vervolgens een punt te zetten achter een dertigjarige profcarrière.

Rebellin begon zijn profcarrière exact dertig jaar geleden, in 1992, in dienst van GB-MG Maglificio. Om u een idee te geven van zijn levensduur als wielrenner: Rebellin reed dat jaar in het peloton met mannen als Claudio Chiappucci, Miguel Induraín, Laurent Fignon, Stephen Roche en Sean Kelly. Die laatste is inmiddels al bijna dertig jaar gestopt en vierde in mei zijn 66ste verjaardag…

In 1992 was hij er dus al bij, toen renners als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar nog niet waren geboren. De klassiekerspecialist werd in zijn eerste profjaar meteen negende in de Ronde van Lombardije, achter wereldtoppers als Tony Rominger, Claudio Chiappucci en Rolf Sørensen.

Hoogte- en dieptepunten

Rebellin wist in zijn carrière meerdere grote klassiekers te winnen. Zo zegevierde hij in de Clásica San Sebastián, het Kampioenschap van Zürich en de Amstel Gold Race en won hij drie keer de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn wonderjaar beleefde hij in 2004, met winst in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Verder schreef hij onder meer Tirreno-Adriatico (2001), de Giro dell’Emilia (2006 en 2014) en Parijs-Nice (2008) op zijn naam.

In 2009 werd Rebellin voor twee jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest op CERA, een vorm van EPO, tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Italiaan moest zijn zilveren medaille van de wegwedstrijd inleveren en kwam na zijn schorsing nooit meer aan de bak bij een echte topploeg, al koerste hij nog wel enkele jaren voor het Poolse CCC Polsat. Rebellin reed de laatste jaren voor kleinere continentale teams.

Vorig jaar was Rebellin actief namens Work Service Marchiol Vega. Dat deed hij niet onaardig met enkele ereplaatsen in wat kleinere wedstrijden. Na een beenbreuk in de Memorial Marco Pantani was er echter twijfel of Rebellin überhaupt nog kon terugkeren in het peloton, maar de vijftiger maakte na een lange revalidatie dan toch zijn rentree voor de bescheiden Italiaanse formatie.

“Ik wilde mijn loopbaan niet beëindigen met een dubbele beenbreuk”, liet hij eerder dit jaar weten aan Marca. “Ik wilde echt nog wedstrijden betwisten, het maximale geven en goede resultaten behalen. Ik ben bovendien niet alleen een wielrenner, maar ook de vader van mijn ploeggenoten. Ik wil ze helpen en mijn ervaring doorgeven.” Met top 20-noteringen in de Giro dell’Appennino en de Adriatica Ionica Race was Rebellin ook als vijftiger nog zeer competitief.

In de Veneto Classic zal Rebellin dus zijn laatste wedstrijdkilometers afwerken. Eerder nam Alejandro Valverde al afscheid na een zeer lange carrière, maar het verbleekt toch bij de loopbaan van Davide ‘De Monnik’ Rebellin.

Erelijst Davide Rebellin Luik-Bastenaken-Luik (2004)

Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009)

Amstel Gold Race (2004)

Clásica San Sebastián (1997)

Kampioenschap van Zürich (1997) Giro dell’Emilia (2006 en 2014)

Tre Valli Varesine (1998 en 2011)

Giro del Veneto (1998, 1999 en 2000) Parijs-Nice (2008)

Tirreno-Adriatico (2001) Etappe Giro d’Italia (1996) Aantal profzeges: 61