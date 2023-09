donderdag 28 september 2023 om 19:52

Davide Bomboi sprint ook in 2024 en 2025 voor Tour de Tietema-Unibet

Davide Bomboi maakt samen met Tour de Tietema-Unibet de stap naar het profpeloton. De Belgische sprinter heeft namelijk zijn contract verlengd bij het Nederlandse team, dat een gooi doet naar een ProTeam-licentie voor volgend jaar.

De 23-jarige Bomboi kwam begin dit seizoen over van Elevate p/b Home Solution Soenens. Als sprinter maakte hij voor het continentale team van naamgever Bas Tietema indruk, met ereplaatsen in wedstrijden als de Marcel Kint Classic (vijfde) en de Ronde van Overijssel (negende). In de Tour of Britain wist hij in vijf etappes naar een top-10-plaats te sprinten.

Eerder verlengde Tour de Tietema-Unibet ook al de contracten van Hartthijs de Vries, Martijn Budding en Abram Stockman.

