David van der Poel opent 2021 met zege in Troyes

Dubbel feest in huize Van der Poel: niet alleen Mathieu van der Poel mocht zaterdag het zegegebaar maken, maar ook David van der Poel. De Nederlander won voor het eerst dit seizoen in Troyes, een C1-wedstrijd in Frankrijk.

De 28-jarige Van der Poel moest in Troyes afrekenen met enkele sterke Franse veldrijders. Clement Venturini (tweede) Steve Chainel (vierde) en Mickael Crispin (negende) kwamen allemaal tekort om Van der Poel van de zege te houden. De 18-jarige Ugo Ananie verraste dan weer met een derde plaats.

De oudere Van der Poel kon een succesje in het veld wel gebruiken: een veertiende plaats in de EKZ CrossTour Bern en Superprestige Heusden-Zolder waren tot dusver zijn beste uitslagen.

Troyes Cyclocross International (C1)

1. David van der Poel

2. Clement Venturini

3. Ugo Ananie