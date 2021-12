David Haverdings blijft maar winnen: Nederlander zegeviert in Wereldbeker Namen

David Haverdings heeft vandaag in de juniorencategorie ook de tweede Wereldbeker van het seizoen gewonnen. De 17-jarige Nederlander boekte in Namen een prestigieuze zege, voor de Belg Kenay De Moyer en de Fransman Corentin Lequet.

Haverdings, eerder dit seizoen al winnaar van de wereldbekercross van Tábor, bleek veruit de beste in de klimcross van Namen. De beloftevolle veldrijder wist zijn tegenstanders al redelijk snel van zich af te schudden en kwam uiteindelijk solo over de streep. De Moyer finishte als tweede, maar wel op meer dan een minuut van Haverdings. Lequet wist zijn landgenoot Louka Lesueur van zich af te houden in de strijd om plaats drie.

Het is voor Haverdings alweer zijn tiende overwinning van dit crosseizoen. Hij won eerder al de veldritten in Gieten, Oisterwijk, Ruddervoorde, Zonhoven, Overijse, Tábor, Merksplas, Koksijde en Essen. Alleen in Bredene (negende), Boom (tweede) en op het EK (zilver) moest hij zijn meerdere erkennen.

Haverdings gaat uiteraard nog steviger aan de leiding in het wereldbekerklassement. De junior-mannen werken ook in Dendermonde (26/12), Flamanville (16/1) en Hoogerheide (23/1) nog een wereldbekermanche af. De vier beste resultaten (van de vijf WB-wedstrijden) worden in rekening genomen.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Tweede juniorenmanche in Namen

1. David Haverdings – in 38m48s

2. Kenay De Moyer – op 1m06s

3. Corentin Lequet – op 1m08s

4. Louka Lesueur – op 1m12s

5. Max Greensill – op 1m16s

6. Viktor Vandenberghe – op 1m35s

7. Yordi Corsus – op 1m41s

8. Kay De Bruyckere – op 1m43s

9. Vaclav Jezek – op 1m44s

10. Romain Debord – op 1m57s