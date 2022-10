David Gaudu past voor Ronde van Lombardije: “Ik voel me niet 100%”

Groupama-FDJ zal het zaterdag in de Ronde van Lombardije moeten doen zonder David Gaudu. De 25-jarige Franse klimmer, vorig jaar nog zevende in de Italiaanse najaarsklassieker, voelt zich niet 100% en heeft besloten om een punt te zetten achter zijn seizoen.

Gaudu was normaal een van de (schaduw)favorieten voor de Ronde van Lombardije, maar sukkelt de laatste weken met zijn vorm. Zo moest hij in de Coppa Bernocchi en Tre Valli Varesine, twee belangrijke ‘voorbereidingskoersen’ op Il Lombardia, vroegtijdig opgeven. “Ik voel dat ik niet in staat ben om mijn kansen optimaal te verdedigen. Ik heb dan ook, na overleg met de ploegleiding, besloten om een punt te zetten achter het seizoen.”

“Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten, maar ik denk toch vooral terug aan mijn vierde plaats in de voorbije Tour de France. Het is nu tijd voor een korte rustperiode, om vervolgens weer toe te werken naar het nieuwe seizoen.” Gaudu werd dit jaar dus knap vierde in de Tour, maar won verder ook een etappe in de Volta ao Algarve en het Critérium du Dauphiné. Verder was hij derde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes en vijfde in de Grand Prix de Montréal.

Zijn ploeg Groupama-FDJ zal zaterdag in de Ronde van Lombardije hopen op een uitschieter van Valentin Madouas, Rudy Molard, Michael Storer, Attila Valter, Bruno Armirail of Quentin Pacher. Oud-winnaar Thibaut Pinot ontbreekt op de voorlopige deelnemerslijst.