David Gaudu na zege in Baskenland: “Ik was tot op het bot gemotiveerd”

David Gaudu maakte zaterdag indruk met zijn zege in Arrate. De Fransman was de enige die in staat was om Primož Roglič tot de meet te volgen. “Ik was tot op het bot gemotiveerd”, zo zegt de renner van Groupama-FDJ na zijn overwinning.

“Ik ben heel erg blij. Winnen in deze Baskische wielerstad is geweldig. Voor mij is het mijn eerste zege in de WorldTour die ik niet vanuit de vroege vlucht behaalde”, doet Gaudu zijn verhaal. “En dan zat ik ook nog eens met de supersterke Roglič. Klasse dat hij de zege aan me gaf, hij won namelijk al het algemeen klassement.”

Met ook nog eens een vijfde plaats in het algemeen klassement kan de Fransman alleen maar tevreden zijn. “Ik deed elke dag mee, met dank ook aan het team. Ik wil iedereen nog maar eens bedanken voor hun vertrouwen in me.”