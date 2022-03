David Gaudu minstens drie weken uit de roulatie met gebroken ruggenwervel

David Gaudu zal voorlopig even niet in actie komen. De Fransman kwam in de tweede etappe van Parijs-Nice ten val en heeft daarbij, zo is nu gebleken, een ruggenwervel gebroken. Hij zal de komende drie weken niet koersen, valt te lezen op de ploegsite van Groupama-FDJ.

“Vanwege zijn val in Parijs Nice, heeft David Gaudu nieuwe onderzoeken ondergaan deze week, ook al lieten de tijdens de koers genomen röntgenfoto’s niks abnormaals zien”, zegt ploegdokter Jacky Maillot. “De nieuwe onderzoeken hebben een breuk aangetoond in de doornuitsteeksels van de T5-wervel. David Gaudu rust momenteel uit en zal in ieder geval drie weken niet koersen.”

Zelf is Gaudu ook aan het woord. “Ik vielt ijdens Parijs-Nice, in de etappe naar Orléans, tijdens de waaiers. Een renner viel voor me en ik kon hem niet meer ontwijken. Ik had veel pijn in mijn rug, maar het ging langzaam maar zeker weg. Op de ochtend van de tijdrit, zijn er röntgenfoto’s genomen, die niks lieten zien. Met het team hebben we besloten om door te gaan, want ik wilde me laten zien in het laatste weekend.”

“Niets om me zorgen over te maken”

“Uiteindelijk, op zaterdag, hebben we besloten om niet te rijden de dag erna, omdat de pijn er nog steeds was. Deze week liet de MRI een klein breukje zien. In mijn programma stond al dat ik deze periode vrij was, dus ik neem een paar extra dagen rust, voordat ik weer begin met trainen. Het is niets om me zorgen over te maken”, aldus Gaudu, die wel de Ronde van het Baskenland zal moeten missen. De Waalse klassiekers lijken vooralsnog niet in gevaar te komen.