David Gaudu: “Ik was bang voor hetzelfde scenario als dinsdag”

David Gaudu sloot de Ronde van Luxemburg met een goed gevoel af. De Fransman won namelijk de slotrit in Luxemburg-Stad en eindigde als zesde in het algemeen klassement. “Ik wist dat ik all-out moest gaan in de laatste kilometer om een kans te maken op de overwinning, dus dat is wat ik gedaan heb”, luidt zijn simpele verklaring na afloop.

In de eerste etappe probeerde de Groupama-FDJ iets soortgelijks, maar dat leverde hem toen niet de zege op. “Toen ik de gele trui zag terugkomen, werd ik bang voor datzelfde scenario. Ik ben alles blijven geven en zo heb ik een mooie zege voor mij en het team kunnen boeken.”

Het debuut van Gaudu in deze ronde smaakt naar meer, laat hij tot slot weten. “Het is een perfecte ronde met een mooi deelnemersveld. Ik heb er echt van genoten.”