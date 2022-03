David Gaudu gaat niet meer van start in Parijs-Nice

David Gaudu heeft na zeven etappes besloten om Parijs-Nice te verlaten. De Franse klimmer van Groupama-FDJ kwam eerder in de ronde ten val en is al dagen vergeefs op zoek naar zijn beste benen. In het algemeen klassement was hij al ver weggezakt.

De 25-jarige Gaudu begon met hoge verwachtingen aan de Franse rittenkoers, nadat hij vorige maand al een bergetappe wist te winnen in de Volta ao Algarve. De klassementskopman van Groupama-FDJ maakte in de tweede (waaier)etappe naar Orléans echter kennis met het asfalt en zag zijn klassementsambities in rook opgaan.

Gaudu probeerde het in de daaropvolgende heuvel- en bergritten nog wel als rittenkaper, maar zonder succes. De ranke klimmer zat zaterdag nog mee in de vroege vlucht tijdens de koninginnenrit naar de Col de Turini, maar moest al vrij vroeg afhaken. De renner blijkt nog altijd last te hebben van zijn val en laat de slotetappe van en naar Nice aan zich voorbijgaan.

De eerstvolgende koers van Gaudu is, normaal gesproken, de Ronde van het Baskenland (4-9 april).