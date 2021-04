Derde plaats David Gaudu in Luik: “Heel blij dat ik op het podium sta”

David Gaudu heeft zijn beste prestatie ooit neergezet in Luik-Bastenaken-Luik. Na zijn zesde plaats in 2019 wist de Franse klimmer van Groupama-FDJ vandaag derde te worden in La Doyenne. “Ik ben heel blij dat ik op het podium sta met grote kampioenen als Tadej Pogačar en Julian Alaphilippe”, reageert Gaudu.

“Ik ben naar hier gekomen om het beter te doen dan mijn zesde plaats”, aldus de kleine Fransman. “Ik merkte in de Waalse Pijl dat mijn benen goed waren. Het was een heel moeilijke dag. Op Roche-aux-Faucons heb ik alleen maar gevolgd, maar dat was al lastig genoeg. Ik ging all in en wist dat het daar alles of niets was.”

Het draaide voor Gaudu uiteindelijk uit op een sprint met Alejandro Valverde, Michael Woods, Pogačar en Alaphilippe. “Valverde ging van heel ver aan en ik kwam dichter en dichter… Maar toen ik zag dat ik podium ging rijden, kreeg ik kramp. Luik-Bastenaken-Luik is de mooiste klassieker in mijn ogen. Ik hoop dat ik hier nog kan terugkomen om er te winnen”, geeft de 24-jarige Gaudu aan.