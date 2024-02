vrijdag 23 februari 2024 om 15:08

David Gaudu begint Tourvoorbereiding in O Gran Camiño: “Kan op alle vlakken verbeteren”

Video David Gaudu heeft deze week zijn eerste rittenkoers van het seizoen op de planning staan. De nummer negen uit de Tour de France mikt hoog in 2024. “De voorbereiding ging goed, ik heb een aantal nuttige stages achter de rug. In O Gran Camiño ga ik voor de eerste keer voor een goed resultaat”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Het hoge niveau in de Spaanse vijfdaagse rittenkoers schrikt het goudhaantje van Groupama-FDJ niet af. “Het is wel zeker dat ik het deze week tegen grote namen als Jonas Vingegaard, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz en Neilson Powless moet opnemen. Ze hebben hier een sterk deelnemersveld weten te regelen, dicht tegen het niveau van de WorldTour. O Gran Camiño is een mooie wedstrijd.”

Waar Gaudu vorig jaar wel tweede werd in Parijs-Nice, kwam hij in het echte hooggebergte van de Tour nog wat te kort ten opzichte van de toppers. “Daarom moest ik nog verbeteren op alle domeinen”, legt Gaudu uit. “In de tijdrit, in de bergen, mijn sprint. Al mijn goede punten kunnen nog beter.”

Na O Gran Camiño, werkt Gaudu toe naar een nieuwe topuitslag in Parijs-Nice, en ook de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers en het Criterium du Dauphiné staan op de voorlopige planning. “Het grote doel van 2024 is natuurlijk de Tour, maar daarvoor wachten ook al kleinere doelen.”