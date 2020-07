David Dekker: “Van Dylan Groenewegen ga ik veel kunnen leren” woensdag 29 juli 2020 om 17:30

David Dekker is erg blij met zijn transfer naar Jumbo-Visma, waar hij in 2021 zijn profdebuut gaat maken. De 22-jarige Noord-Brabander ondertekende een tweejarig contract. “Naast het feit dat het een Nederlandse ploeg is, groeit het team enorm.”

Eerder vandaag meldde WielerFlits al de komst van de huidige Nederlandse beloftekampioen naar Jumbo-Visma, later werd de transfer bevestigd in een persbericht. Daarin zegt hij: “Momenteel is deze ploeg een van de betere teams in de WorldTour. Ik denk dat ik optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten die het team biedt om de beste renner te worden binnen mijn mogelijkheden.”

De talentvolle sprinter van SEG Racing Academy was het huidige seizoen met enkele klappers begonnen. Hij won de Ster van Zwolle en een week later de Dorpenomloop Rucphen, om op de woensdag daartussen zich te mengen in Le Samyn. Tussen de profs werd de jongeling daar knap derde; alleen winnaar Hugo Hofstetter en Aimé De Gendt bleven hem in slecht weer voor.

“Als je naar de afgelopen jaren kijkt, denk ik dat dit een logische stap is in mijn carrière”, gaat hij verder. “Ik zette grote stappen in mijn ontwikkeling. Daarmee heb ik deze transfer afgedwongen. Ik hoop me de komende jaren te kunnen focussen op het sprinten. Van een grote sprinter als Dylan Groenewegen kan ik veel leren.”

‘Hij gaat veel kansen krijgen’

Volgens ploegleider Merijn Zeeman ontwikkelde Dekker zich in vorige jaren al goed bij Metec, maar is hij dit voorjaar definitief doorgebroken bij SEG. “We denken dat hij een talentvolle sprinter is, die in onze structuur rustig kan doorgroeien. Hij gaat veel kansen krijgen. De afgelopen jaren hebben wij als team veel geleerd van het opleiden van Dylan. Daar kan David van profiteren.”