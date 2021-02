David Dekker sprintkopman bij Jumbo-Visma in UAE Tour

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag van start gaan in de UAE Tour. Chris Harper, Sepp Kuss en Jonas Vingegaard richten zich op het algemeen klassement, David Dekker is het speerpunt voor de sprintetappes.

“Chris, Sepp en Jonas hebben een vrije rol om voor het algemeen klassement te gaan. Zij zullen zich vooral richten op de tijdrit en de aankomsten bergop”, laat ploegleider Addy Engels weten. “David wordt uitgespeeld in de sprints. Ervaren renners als Jos van Emden, Koen Bouwman en Christoph Pfingsten zullen hem daarbij ondersteunen. Dat de mannen rijden als één team, is het belangrijkste. In de Arabische Emiraten is de kans op waaiers altijd aanwezig. Daarvoor moeten we waakzaam zijn.”

Twee jaar geleden pakte Jumbo-Visma de eindzege met Primož Roglič.

Jumbo-Visma voor de UAE Tour 2021

Koen Bouwman

David Dekker

Jos van Emden

Chris Harper

Sepp Kuss

Christoph Pfingsten

Jonas Vingegaard