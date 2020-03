David Dekker na derde plek: “Ik schoot in de kramp” dinsdag 3 maart 2020 om 17:47

Heel even leek David Dekker op weg naar de zege in Le Samyn, maar de beloftevolle renner van SEG Racing Academy werd in de laatste meters nog voorbijgesneld door Aimé De Gendt en winnaar Hugo Hofstetter. “Ik schoot in de kramp, maar het is supermooi om hier derde te worden”, zo vertelde hij na afloop.

De 22-jarige Dekker – afgelopen zaterdag nog winnaar van de Craft Ster van Zwolle – maakte indruk tijdens de 52e editie van Le Samyn. De beloftenkampioen van Nederland maakte samen met toppers als Jasper Stuyven, Florian Sénéchal en Tim Merlier de koers. “Ik voelde me echt goed, al was de laatste ronde heel erg zwaar.”

“Ik hoopte vooral in de eerste groep te blijven, om dan vervolgens mee te sprinten voor de overwinning. Wat het verschil maakte aan de streep? Mijn concurrenten waren frisser. Ik kreeg last van krampen”, aldus Dekker, die uiteraard hoopt om ooit prof te worden. “Dit is dan ook een mooi resultaat.”

WielerFlits sprak na afloop van de Craft Ster van Zwolle nog met Dekker, die bezig is aan zijn eerste maanden bij SEG Racing Academy. Vorig jaar kwam de snelle renner nog uit voor Metec-TKH.