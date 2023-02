David Dekker met sterk Arkéa-Samsic in Le Samyn: “Speciale wedstrijd voor mij”

Arkéa-Samsic heeft de selectie onthuld voor Le Samyn. David Dekker is dinsdag een van de speerpunten van de Franse formatie. Ook oud-winnaar Hugo Hofstetter en Jenthe Biermans zijn van de partij.

“Le Samyn is een speciale wedstrijd voor mij”, zegt Dekker op de site van Arkéa-Samsic. “In deze wedstrijd behaalde ik mijn allereerste podium bij de profs, terwijl ik zelf nog geen prof was. Hiermee bewees ik mezelf en kreeg ik een zekere status.” De 25-jarige renner refereert aan de editie van 2020, toen hij in dienst van het continentale SEG Racing Academy derde werd achter Aimé De Gendt en winnaar… Hugo Hofstetter. Die laatste reed toen nog voor Israel Start-Up Nation.

“Het is een zeer zware koers”, vervolgt Dekker. “We moeten veel kilometer afleggen, met veel kasseienstroken. Op het einde strijden de sterksten om de zege. Soms gebeurt dat in een sprint van een klein groepje. We zullen een heel sterk team hebben in deze wedstrijd met ook Jenthe en Hugo. Ik hoop dat ik dezelfde conditie heb als in 2020, want het is echt een mooie koers aan het begin van het seizoen.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Le Samyn 2023 – Wordt het een sprinter of een klassieke renner?

Dekker wist afgelopen zondag de finish niet te halen in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar sprintte dit jaar al wel naar de tweede plaats in de openingsrit van de Tour of Oman. Biermans was ook succesvol in Oman: hij won er de Muscat Classic (1.1). Eerder was de Belg ook al tweede geworden in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969, achter Arnaud De Lie. Hofstetter noteerde dit jaar nog geen bijzonder korte klasseringen, maar staat er steevast in Le Samyn. Vorig jaar werd hij tweede, in 2021 was hij vijfde en in 2020 reed hij, zoals gezegd, als winnaar over de streep.

Arkéa-Samsic beschikt verder ook nog over sprinter Luca Mozzato, Alan Riou, Kévin Ledanois en Mathis Le Berre, een van de revelaties van het Vlaamse Openingsweekend. In de Omloop Het Nieuwsblad wist de 21-jarige het langst bij de uiteindelijke triomfator Dylan van Baarle te blijven, en dat nadat hij al de hele dag in de kopgroep had gezeten.

Selectie Arkéa-Samsic voor La Samyn 2023 (28 februari)

Jenthe Biermans

David Dekker

Hugo Hofstetter

Kévin Ledanois

Mathis Le Berre

Luca Mozzato

Alan Riou