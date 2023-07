David Dekker maakt rentree in Ronde van Polen na gebroken neus

David Dekker maakt zich op voor zijn rentree, anderhalve maand nadat hij zijn neus brak in de Elfstedenronde Brugge. De Nederlandse sprinter van Arkéa-Samsic hervat de koers zaterdag in de Ronde van Polen, waar hij zijn neus aan het venster hoopt te steken.

Dekker, die de afgelopen week op hoogte in Isola 2000 was met zijn ploeg, rijdt de WorldTour-ronde in Polen aan de zijde van kopman Kévin Vauquelin, mede-sprinter Daniel McLay, Michel Ries, Kévin Ledanois, Clément Russo en thuisrijder Lukasz Owsian.

“De Ronde van Polen is een primeur voor onze ploeg, maar we zijn geen onbekenden hier, aangezien Lukasz van onschatbare waarde gaat zijn in zijn rol als wegkapitein”, vertelt ploegleider Yvon Caër. “We hebben meerdere sprintkansen met McLay en Dekker, en zij worden ondersteund door Russo en Ledanois. Voor de lastigere etappes zijn Vauquelin en Ries onze belangrijkste troeven. Voor Kévin zal de tijdrit van 16,6 kilometer een belangrijke test zijn.”