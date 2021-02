David Dekker luistert profdebuut op met tweede plek: “Ik ben tevreden”

David Dekker begon vandaag in de UAE Tour aan zijn eerste koers als wielerprof en maakte meteen indruk in het tenue van Jumbo-Visma. De jonge Nederlander was mee in de eerste waaier en moest aan de finish alleen zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel.

Een tweede plek in je eerste koers als profwielrenner: de 23-jarige Dekker maakt al meteen indruk in de UAE Tour. “Normaal is een tweede plaats misschien een teleurstellend resultaat, maar dit is mijn eerste koers voor Jumbo-Visma. Het is ook mijn eerste wedstrijd op WorldTour-niveau”, zo laat Dekker weten in het flashinterview.

“Het verschil met Van der Poel was ook wel te zien. Ik ben dus wel tevreden met deze tweede plaats. Het was voor mij zaak om de snelle jongens, Fernando Gaviria en vooral Van der Poel, in de gaten te houden. Ik wist dat Deceuninck-Quick-Step zou aanvallen in de finale. Het was zaak om in de juiste positie te zitten.”

Dekker kon in de finale nog rekenen op zijn ploeggenoot Chris Harper. “Ik had hulp van Chris in de laatste twee kilometer. Daarna was het een kwestie van positie kiezen om te kijken of ik sterk genoeg was voor de sprint. Ik heb vandaag ook wel laten zien dat ik meer kan dan alleen spurten, maar voor nu richt ik me zeker op het sprinten.”