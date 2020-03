David Dekker: “Hebben vandaag gezien hoe sterk de ploeg is”

David Dekker was zondag in de Dorpenomloop Rucphen wederom niet te stoppen. Vergeleken met zijn overwinning in de Craft Ster van Zwolle vorige week was er vandaag echter een cruciaal verschil in Rucphen: Dekker kreeg zondag een royale lead-out van de SEG Racing Academy. “In de laatste tien kilometer hebben we gezien hoe sterk de ploeg is.”

Omdat de wind in de Dorpenomloop Rucphen een kleinere rol speelde dan vorige week, besloot Dekker lang om zich koest te houden en te bouwen op SEG Racing Academy. “Dit was niet per se de zwaarste koers”, legt hij uit aan WielerFlits. “Het was niet echt een koers waarin je het kon afdwingen omdat de wind niet zo gunstig stond. Mijn taak was daarom om me te sparen. De overige jongens konden dan gaan aanvallen om zichzelf op deze manier in kansrijke positie te rijden.”

Toch leek het aanvankelijk niet op een massasprint uit te draaien. Na de eerste grote ronde bevolkten namelijk nog maar veertig man de eerste groep. In de rondes die volgden, sloten er vervolgens steeds meer renners weer aan. “Ik had wel verwacht dat het zou gaan zoals het nu was, want ik wist dat de wind op dit rondje niet zo’n grote factor zou spelen. Wat ik niet had verwacht, is dat we met zoveel renners over zouden blijven.”

De sprint won de 22-jarige Nederlander uiteindelijk met overmacht en dus staat Dekker na drie koersdagen al op twee overwinningen – en een uitmuntende derde plaats in Le Samyn. “Ik had hierop gehoopt, maar dit is toch wel ver boven de verwachting”, zo laat hij weten.

Ronde van Drenthe

Dekker staat volgende week aan de start van de Bevrijdingsronde van Drenthe, waar hij ondanks het sterke deelnemersveld wederom tot een van de kanshebbers gerekend zal worden. Maar of hij kan winnen? “Dan zou ik mezelf wel heel erg verbazen. Dat is ook voorbarig als ik kijk naar het deelnemersveld, maar het is weer een mooie kans om tussen de grote mannen te rijden.”

Vervolgens start de renner van SEG Racing Academy in de Tour de Normandie, waarna hij een kleine rustpauze inlast. Alles voor het grote doel: Parijs-Roubaix voor beloften. “Ik ga daar echt naar toeleven”, eindigt hij. “Ik kijk er al de hele winter naar uit, dus daar wil ik me graag op focussen.”