David Dekker fors gehavend na val in slotrit Giro d’Italia U23: “Ik heb geluk gehad”

David Dekker staat voorlopig aan de kant. De renner van SEG Racing Academy kwam in de slotrit van de Ronde van Italië voor beloften zwaar te val en moest daarna ter observatie in het ziekenhuis blijven. “Ze zeggen dat ik heel veel geluk heb gehad”, vertelt hij aan WielerFlits.

De jongste zoon van oud-prof Erik Dekker reed in een afdaling op een recht stuk door een gat in de weg en sloeg daarna over de kop. “Jongens die bij mij in het groepje zaten, hebben me verteld dat ik tegen de 80 kilometer per uur over mijn stuur ben gevlogen door een gat in de weg. Na afloop heb ik van veel renners die achter me reden, berichten ontvangen of ik wel oké was. Het zag er volgens hen eng uit. Dus ja, je kunt rustig stellen dat het heftig is”, aldus Dekker, die al gebutst rondreed door een eerdere val in diezelfde rittenkoers.

De jonge sprinter annex eendagscoureur weet zich nog maar bitterweinig van het voorval te herinneren, vertelt hij. “Ik heb in mijn hoofd één fragment van twee seconden zitten. Ik herinner me nog dat ik door dat gat rijd op het slechte wegdek, de controle over mijn fiets verlies en meteen over mijn stuur vlieg. Ik weet niets meer van de honderden meters ervoor. Ook niets – gelukkig! – van de klap zelf. Het volgende wat ik me voor de geest kan halen, is dat artsen om mij heen stonden, me een nekbrace om deden en op de brancard legden.”

Geen breuken

Dekker werd daarna overgebracht naar een Italiaans ziekenhuis. Op zijn Instagram-profiel deelde hij al een foto van een zwaar toegetakeld lijf in een ziekenhuisbed. Vooral zijn hoofd is geraakt. “Ik heb gelukkig geen breuken opgelopen. Maar ik heb wel tien hechtingen in mijn gezicht en een afgebroken voortand. Mijn lichaam is verder wel zwaargehavend en gezwollen, met overal wonden en blauwe plekken. Ze zeiden in het ziekenhuis wel dat ik heel veel geluk heb gehad met mijn hoofd. Het had niet een centimeter hoger moeten zijn.”

Zaterdag- op zondagnacht heeft Dekker samen met zijn vader – die toevallig in Italië was om zijn zoon in actie te zien – het ziekenhuis verlaten en begon een lange autorit terug naar huis. “Hoelang het herstel gaat duren? Geen flauw idee. Ik heb ook nog een hersenschudding en daar ga ik natuurlijk geen spelletjes mee spelen. Deze week ga ik eerst naar een tandarts voor mijn gebit en voor een check-up naar het ziekenhuis, zodat we niets over het hoofd zien. We moeten eventjes aankijken hoe het loopt de komende dagen.”

Jumbo-Visma

Volgend seizoen maakt ook Dekker junior zijn debuut in het profpeloton. Hij heeft voor twee jaar getekend bij Jumbo-Visma, het team dat voortvloeide uit de ruïnes van de voormalige Rabobank-ploeg. Net de formatie waarvoor pa Dekker zijn gehele carrière in actie kwam.