zondag 10 september 2023 om 10:26

Daryl Impey zwaait na GP de Montréal af: “Het dringt nog niet door”

Dat Daryl Impey na dit seizoen zal stoppen als profwielrenner was al bekend, maar de Zuid-Afrikaan weet nu ook wat zijn laatste koers zal worden. De 38-jarige Impey zal vanavond (Nederlandse tijd) nog een laatste keer een rugnummer opspelden voor de GP de Montréal.

Nog 221,4 kilometer en dan zit de wielercarrière van Impey er echt op. “Het is nog niet echt tot me doorgedrongen. Ik denk dat het vandaag pas tot me zal doordringen: jeetje, dit is echt de laatste wedstrijd uit mijn carrière. Ik weet niet wat ik kan verwachten en hoe het zal aanvoelen. Als ik tijdens de koers weer aan het afzien ben, weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Aan de andere kant: dit ga ik ook nooit meer meemaken”, blikt hij met zijn werkgever terug en vooruit.

“Ik denk dat de emoties op een gegeven moment wel zullen overheersen, maar wellicht zal het na de wedstrijd ook allemaal wat normaler aanvoelen. En als mensen je dan de hand schudden en zeggen: man, het was leuk om met je te koersen. Dan kun je het pas echt plaatsen en begrijpen. Ik hoef straks niet meer na te denken over trainen. Ik kan dan gewoon een biertje drinken, zonder me schuldig te voelen. Dat is wel iets waar ik naar uitkijk.”

Impey kan straks terugblikken op een profcarrière van maar liefst zestien seizoenen. De Zuid-Afrikaan zette zijn eerste stappen als wielrenner voor het Britse Barloworld, aan de zijde van de toen nog volstrekt onbekende Chris Froome, Felix Cardenas, Steve Cummings, Enrico Gasparotto en een zeer jonge Geraint Thomas. Daarna reed Impey voor RadioShack, Team MTN-Qhubeka, Team NetApp, Orica GreenEDGE en opvolger Mitchelton-Scott en de laatste jaren dus voor Israel-Premier Tech.

Op de erelijst van Impey prijken liefst dertig profoverwinningen. Zo won hij twee keer het eindklassement in de Tour Down Under en er staan ook ritten in de Ronde van het Baskenland (twee), Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Catalonië op zijn naam. Ook was hij in 2019 de beste in een etappe van de Tour de France. Hij versloeg toen Tiesj Benoot in een sprint-a-deux.

Zes jaar eerder, in de Tour van 2013, was hij de eerste Afrikaan die de gele leiderstrui mocht aantrekken. Zijn laatste zege boekte Impey vorig jaar: hij was toen nog de snelste in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland.