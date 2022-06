Daryl Impey wint weer eens: “Ik wilde voor de streep al juichen”

Voor het eerst in 2,5 jaar heeft Daryl Impey weer eens gewonnen. Toen was het het Zuid-Afrikaans tijdritkampioenschap, nu is het de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De coureur van Israel-Premier Tech was de beste van een uitgedund peloton. “Ik dacht dat ik mijn sprint al had verloren”, vertelde Impey na afloop in het flashinterview.

“Het was een zware dag. De concurrentie, al die jonge gasten, zijn tegenwoordig zo goed… Na mijn valpartij van vorig jaar wist ik niet of ik hier terug kon keren. Op het niveau van een winnaar. Het was een lastige weg om terug te komen, maar is gelukt dankzij de goede steun van de ploeg en mijn familie. Daarom ben ik ook heel blij met de zege van vandaag.”

“Ik voelde mij heel goed op de laatste klim. Daarna koos ik een goede positie in de trein achter EF Education-EasyPost”, legt hij uit. “Ik dacht daarna dat ik mijn sprint al verloren had, want ik belandde in de drukte. Maar er kwam een gat aan de linkerkant en daar ging ik vol voor. Ik wilde voor de streep al juichen, maar zag opeens een blauwe flits (Michael Matthews, red.) opkomen. Daardoor wist ik dat ik moest doorrijden, omdat ik niet zeker was.”

Uiteindelijk was Impey sneller dan Michael Matthews, zijn ex-ploegmaat, en Søren Kragh Andersen. “Matthews is ook een erg ervaren renner, maar dat ik die gasten kan verslaan vandaag… Het is fantastisch om het zo af te ronden”, jubelt hij.