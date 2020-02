Daryl Impey is opnieuw de beste tijdrijder van Zuid-Afrika vrijdag 7 februari 2020 om 09:44

Daryl Impey is voor de negende keer in zijn carrière Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden geworden. De 35-jarige renner van Mitchelton-Scott won met ruime voorsprong op Stefan de Bod en Kent Main, die het zilver en brons wisten te veroveren. Bij de belofte-mannen ging de winst naar Byron Munton.

Impey veroverde zijn eerste titel in 2011 en is bijna tien jaar later nog altijd de beste tijdrijder van Zuid-Afrika. Alleen in 2012 ging de titel naar een andere renner, al profiteerde Reinardt Janse van Rensburg toen vooral van de afwezigheid van Impey. Dit jaar was het uitkijken naar een duel tussen de titelverdediger en De Bod.

De 23-jarige renner van NTT Pro Cycling veroverde al driemaal de zilveren medaille en was dan ook gebrand op zijn eerste tijdrittitel bij de profs. De Bod kwam binnen na 42:32, maar het bleek opnieuw niet genoeg voor de overwinning. Impey reed in de 38 kilometer lange tijdrit als enige naar een tijd net onder de 42 minuten.

Het verschil tussen beide renners was exact veertig seconden in het voordeel van Impey. Gisteren kwamen de vrouwen ook al in actie in het Swadini Resort, de locatie voor de verschillende tijdritten. Met Ashleigh Moolman won de topfavoriete, de renster van CCC-Liv werd voor de vijfde keer Zuid-Afrikaans kampioen tegen de klok.